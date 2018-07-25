Набравший 400 баллов на ЕГЭ выпускник школы успешно сдал допэкзамен в МГУ

Москва, , 07:26 — REGNUM Выпускник одной из школ Москвы Руслан Салимгареев, прославившийся на всю РФ после получения по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 400 баллов, сдал на «отлично» дополнительный экзамен в Московском государственном университете (МГУ) имени Михаила Ломоносова. Результаты экзамена по математике опубликованы на сайте Факультета биоинженерии и биоинформатики.

«Салимгареев Руслан Салаватович — 100 (баллов)», — говорится в обнародованном документе.

Ранее стало известно, что житель российской столицы сдал ЕГЭ на 400 баллов. Такое в России произошло впервые.

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