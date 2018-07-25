Среда, 25 Июля 2018 года
08:09:57 МСК

Набравший 400 баллов на ЕГЭ выпускник школы успешно сдал допэкзамен в МГУ

Общество

Ранее стало известно, что житель российской столицы сдал ЕГЭ на 400 баллов

Москва, 25 июля 2018, 07:26 — REGNUM  Выпускник одной из школ Москвы Руслан Салимгареев, прославившийся на всю РФ после получения по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 400 баллов, сдал на «отлично» дополнительный экзамен в Московском государственном университете (МГУ) имени Михаила Ломоносова. Результаты экзамена по математике опубликованы на сайте Факультета биоинженерии и биоинформатики.

«Салимгареев Руслан Салаватович — 100 (баллов)», — говорится в обнародованном документе.

Ранее стало известно, что житель российской столицы сдал ЕГЭ на 400 баллов. Такое в России произошло впервые.

Читайте также: ЕГЭ на 400 баллов: московский школьник выбрал факультет

А также: Набравший 400 баллов по ЕГЭ выпускник получил приглашение в МГУ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить