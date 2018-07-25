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К саммиту ШОС автобусы Челябинска переведут на газ

Общество

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в 2020 году

Челябинск, 25 июля 2018, 07:24 — REGNUM  Автобусный общественный транспорт Челябинска к 2020 году будет работать на газомоторном топливе. Предстоит обновление подвижного состава, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минэкономразвития.

Как отметил министр Сергей Смольников. задача по переводу на газ была поставлена губернатором Борисом Дубровским сразу после подписания президентом Владимиром Путиным указа о о проведении в столице Южного Урала саммитов ШОС и БРИКС. Напомним, они состоятся в 2020 году. Использование сжиженного газа позволит не только уменьшить выбросы от автобусов, но и увеличить пробег одного автобуса за день.

Также в общественном транспорте внедрят новый способ оплаты проезда — бесконтактной банковской картой. Уже в августе будет запущен тестовый автобус с такой системой.

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Перевод транспорта на газомоторное топливо
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