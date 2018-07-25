Названы дата и место прощания с актёром Александром Исаковым

Москва, , 07:14 — REGNUM Прощание с актёром Александром Исаковым состоится 26 июля в крематории на Митинском кладбище в Москве. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала пользователь Людмила Фролова.

Церемония начнется в 11:30 во втором зале Митинского крематория Митинского кладбища, на 6-м км Пятницкого шоссе, уточнила она. Женщина также указала номер банковской карты матери артиста, куда желающие могут перечислить материальную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, о кончине российского актёра Александра Исакова стало известно 24 июля. Предположительно, причиной смерти стали осложнения после пневмонии.

Александру Исакову было 39 лет. Он выступал в театре в спектаклях «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Волшебная туфелька Золушки», снимался в сериалах «Холостяки», «Дежурный ангел», «Счастливы вместе» и других.

Читайте также: Актёр театра и кино Александр Исаков умер в возрасте 39 лет

Читайте ранее в этом сюжете: Актёр из «Счастливы вместе» умер — винят врачей