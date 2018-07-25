Якутяне о мосте на Сахалин: «Опять мы остались с носом! Это возмутительно!»

Якутск, , 06:16 — REGNUM Жители Якутии шокированы поручением проработать вопрос строительства моста между островом Сахалин и материком, которое дал 24 июля президент РФ Владимир Путин. Дело в том, что в республике тоже ждали моста и надеялись, что транспортный переход через якутскую реку Лена будет следующим крупным российским инфраструктурным проектом после строительства моста в Крыму, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Теперь нам век моста через Лену не видать», — сделали жители Якутии вывод из поручения Владимира Путина по сахалинскому мосту. «Опять мы остались с носом…», «Это возмутительно!», «Республика Саха — регион-изгой, как всегда», «Может, Путин перепутал Саха — Сахалин?», «Везде мосты строят, а нас игнорят», «Дойная корова и в старом хотоне (коровник — прим. ИА REGNUM ) простоит», — так комментируют жители республики информацию о проработке вопроса о мосте Сахалин — материк.

Есть и те, кто предполагает, что «официальный Кремль обиделся на то, что мы за Павла Грудинина на выборах президента России голосовали — вот и фигушка нам, а не мост».

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Мост на Сахалин жители республики называют «распилом века», подчёркивая то, что его цена в пять раз выше, чем предварительная стоимость моста через реку Лена. «Где распила много, там и построят. Нашим надо смету в разы увеличить, чтоб главные распиловщики страны заинтересовались», — предлагают жители Якутии руководству республики.

Интересно, что одобрение Владимиром Путиным строительства моста Сахалин-материк может негативно сказаться на избирательной кампании врио главы республики Айсена Николаева, который вместе с назначенным им председателем правительства региона Владимиром Солодовым уже успел несколько раз пообещать якутянам мост через Лену.

«Путин подложил, так сказать, свинью нашему врио», «Айс только языком трепать может, а на деле толку от него никакого, голосовать за него не собираюсь!»,"Это фиаско, Айсен!», «Айсен пустозвон! Не было Чжоды (китайская компания, которая обещала построить жилой квартал в Якутске на месте ветхоаварийных домов, а затем передумала — прим. ИА REGNUM ) — не будет и моста!», «Руководство нашей республики демонстрирует свое бессилие. Как всегда, наша республика как вторсырье», «Якутия — дорогой придаток, который после опустошения будет никому не нужен, и поэтому вкладываться в то, что не будет потом приносить доход, не имеет смысла», — рассуждают люди в соцсетях.

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При этом жители Якутии напоминают, что их вдвое больше, чем сахалинцев — в Якутии проживает порядка 1 млн человек, в Сахалинской области — около 500 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой поддержать проект строительства моста с острова Сахалин на материк к президенту обратились депутаты регионального законодательного собрания. В ответ Владимир Путин поручил правительству РФ проработать эту тему.

«Понимаю этот вопрос и с точки зрения справедливости для сахалинцев, имея в виду, что часть средств изымается в Фонд развития Дальнего Востока. Я поручил правительству проработать всё это. Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику», — пояснил президент.

Напомним, планы построить мост через реку Лена возле Якутска обсуждаются с 80-х годов. В 2013 году вопрос его возведения считался уже решённым, но проект не реализовали потому, что Россия начала строить мост в Крым.

«Будут деньги — лет через 10 можно к этому проекту вернуться, но в принципе сейчас в этом нет никакого экономического резона», — сказал тогда председатель правительства Дмитрий Медведев.

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Возглавивший республику 28 мая 2018 года врио Айсен Николаев заявлял, что якутский мост должен стать следующим после крымского.

«Сейчас восток и запад нашей страны соединяются только через БАМ и Транссиб в районе китайской границы на юге. Поэтому строительство моста через реку Лена имеет важнейшее значение для страны как с экономической, так и со стратегической точки зрения. Крымский мост построен. Считаю, что теперь время строить Ленский мост», — заявил временно исполняющий обязанности главы Якутии.