В Китае задержали браконьеров, вырубавших краснокнижный тис

Чэнду, Китай, , 05:45 — REGNUM Трое человек были задержаны в провинции Сычуань по обвинению в незаконной рубке китайского тиса, находящегося под охраной властей Китая, сообщает агентство Синьхуа.

10 мая сотрудники лесничества Мали-Тибетского автономного уезда провинции Сычуань обнаружили, что целый ряд деревьев были вырублены. Расследование показало, что трое подозреваемых занимались вырубкой с июля 2017 года и прятали лес вблизи реки. Полиция задержала подозреваемых и изъяла 18 деревьев.

Тис китайский находится под защитой Международного союза охраны природы. По словам экспертов, данные деревья могут расти от 100 до 250 лет, прежде, чем достигнуть зрелости. Расследование продолжается.

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