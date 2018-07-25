Арестован бывший замдиректора Государственного управления энергетики КНР

Шицзячжуан, Китай, , 05:07 — REGNUM Бывший замдиректора Государственного управления энергетики Китая Ван Сяолинь была арестован, сообщили в прокуратуре провинции Хэбэй, передает 24 июля агентство Синьхуа.

Чиновник обвиняется во взяточничестве. Ван родился в октябре 1963 года, в 2015 году он был назначен на занимаемый ранее пост после работы в крупнейшем китайском производителе угля компании Shenhua Group в течение 20 лет. Он был исключен из Компартии Китая и отстранен от всех занимаемых должностей еще в апреле 2018 года. Расследование продолжается.

Напомним, что в Китае продолжается борьба с коррупцией. За первое полугодие 2018 года были наказаны более 240 тыс. чиновников за нарушение партийной дисциплины. Под это определение подпадают как мелкие, так и серьезные правонарушения.

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