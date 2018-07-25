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В Китае за первое полугодие 2018 года закрыоы более 62 тыс. порносайтов

Общество

По информации Бюро по борьбе с порнографией и незаконными публикациями, в общей сложности было удалено более 27 млн вредоносных и порнографических онлайн- публикаций

Пекин, 25 июля 2018, 04:46 — REGNUM  В рамках борьбы с порнографией и незаконными публикациями в Китае было заблокировано более 9,8 млн нелегальных публикаций по 5,5 тыс. случаев за первую половину 2018 года, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

По информации Бюро по борьбе с порнографией и незаконными публикациями, в общей сложности было удалено более 27 млн вредоносных и порнографических онлайн — публикаций, а также закрыто свыше 62 тыс. вебсайтов и приложений по распространению вульгарного контента.

Два крупнейших случая зафиксированы в центральной провинции Хунань и восточной Чжэцзян. В рамках этих двух дел было задержано 163 и 200 подозреваемых соответственно за распространение порнографии.

Напомним, что очередная кампания по борьбе с нелегальным, вульгарным и порнографическим контентом была запущена в Китае в июне 2018 года. Кампании проводятся регулярно, дабы обезопасить граждан от доступа к ненадлежащему контенту.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае за первое полугодие 2018 года заблокировано почти 10 млн публикаций

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Борьба с порнографией
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