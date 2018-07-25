Среда, 25 Июля 2018 года
04:30:58 МСК

Власти Китая призвали иностранных синологов правильно объяснять суть реформ

Общество

Люди должны незамутненным глазом увидеть процессы и логику развития Китая с момента начала реформы открытости

Пекин, 25 июля 2018, 03:28 — REGNUM  Член Политбюро ЦК Компартии Китая и глава Департамента по связям с общественностью при ЦК КПК Хуан Куньмин встретился с синологами 23 июля на пекинском симпозиуме, сообщает агентство Синьхуа.

Обращаясь к синологам из США, Казахстана, Украины и Индии, присутствовавшим на мероприятии, Хуан выразил надежду, что они свяжут свои исследования истории Китая с современным Китаем, чтобы мир смог лучше понять китайскую культуру и всю глубину нынешнего Китая. По словам Хуана, таким образом люди сумеют незамутненным глазом увидеть процессы и логику развития Китая с момента начала реформы открытости.

Отметим, что 29 синологов из 24 стран приняли участие в Симпозиуме по исследованиям Китая 2018, ежегодном событии, проводимом уже шестой год подряд Министерством культуры и туризма, а также Китайской академией общественных наук.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить