На производителя некачественных вакцин от бешенства упал взор главы КНР

Пекин, , 03:17 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин дал указание тщательней проводить расследование в связи со случаем незаконного производства вакцин, а также сурово покарать всех виновных, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая и председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин дал соответствующие распоряжения после того, как всплыла информация о том, что компания Changchun Changsheng Life Sciences Limited (Changchun Changsheng) производила некачественную вакцину от бешенства и подделывала производственные архивы.

Председатель Си подчеркнул, что здоровье людей должно быть в приоритете, а также той красной чертой, за которую нельзя переступать. Кроме того, он отметил, что обязанностью партийных комитетов и правительств всех уровней является обеспечение безопасности лекарственных средств. Недавний случай стал важным сигналом по работе над улучшением всей сложившейся системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля стало известно, что власти Китая инициировали расследование в отношение производителя антирабической сыворотки для человека компании Changchun Changsheng Bio-tech Co., зарегистрированной на северо-востоке Китая. Была выявлена недоброкачественная продукция, что в связи со спецификой такого заболевания, как бешенство — крайне опасно.

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