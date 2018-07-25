Экс-главред «Дождя» хочет создать главное в РФ расследовательское медиа

Москва, , 02:26 — REGNUM Новое российское СМИ «Проект» должен стать «главным расследовательским медиа в России», заявил его создатель Роман Баданин, бывший главный редактор «Дождя», пишет газета «Ведомости».

По словам Баданина, «Проект» создается для расследований, историй и репортажей. Является некоммерческим СМИ, созданным на деньги неназванных российских и иностранных физических и юрлиц. Бюджет «Проекта» не превышает $0,5 млн.

«У меня простая и звонкая цель — стать главным расследовательским медиа в России», — сказал Баданин.

Организатор проекта уточнил, что в нем работает около десяти человек.

Напомним, Баданин управлял «Дождем» год — с 2016 по 2017 гг.

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