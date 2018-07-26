Аэропортрет Русского Севера: фоторепортаж

Архангельск, , 12:53 — REGNUM 15 дней провели в аэроэкспедиции пилот Владимир Филиппов и фотограф Вадим Штрик, чтобы сделать панорамный аэрообзор одного из самых красивых и самых ландшафтно-разнообразных северных регионов. В общей сложности участники экспедиции преодолели 5550 километров. ИА REGNUM публикует первые фотографии, сделанные в экспедиции.

«Для маленького самолета такие масштабные перелеты — всегда испытание, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Филиппов. — Погода зачастую меняется на расстоянии в 200 км, а здесь приходилось преодолевать большие водные пространства, которые сильно влияют на микроклимат. Мы как правило ловим глобальное направление ветра, как перелетные птицы, чтобы экономить время, топливо, и лететь относительно быстро. Так, когда мы возвращались с Пинеги, попутный ветер достигал скорости 100 км/ч на эшелоне выше 700 метров. Мы преодолели самый длинный участок пути в 2 раза быстрее, чем предполагалось, но за удовольствие обычно надо платить, и на посадке мы получили сильнейшую турбулентность. Садиться предстояло в городе Онега, где аэродром давно не используется для самолетов, и, соответственно, зарос. Посредине ВПП накатана автомобильная дорога, куда и предстояло уместить шасси нашего самолета. Ветер у земли, разумеется, чуть слабее, но тоже сильный. Обстановку усугубляет небольшая гора, находящаяся вдоль ВПП, из-за этой горы возникает сильная роторная зона. Плюс боковой ветер (строго 90 градусов). Весь этот винегрет пришлось переваривать пилоту, нас бросало по кабине, иногда приходилось чувствовать свободное падение, и даже отрицательную перегрузку. Тем не менее, самолет — настолько устойчивая и надежная штуковина, что позволяет справляться с серьезными нагрузками. Главное — правильно подбирать погоду и понимать вообще, что происходит Вторым и завершающим испытанием был непосредственно финальный перелет из Вологодской обл в Москву. Вопреки множеству прогнозов облачность оказалась низкой вперемешку с сильными зарядами дождя. Несколько раз приходилось лететь исключительно по приборам. Финальный аккорд подстерегал нас за 10 км до финиша, когда стихия обрушилась на нас со всей мощью».

Преодолевая непростые условия пилот-оператор и фотограф отсняли несколько терабайт ландшафтов Архангельской области. Съемки некоторых труднодоступных мест велись с земли с помощью коптера.

«Теперь предстоит столько же работы по обработке всего этого материала, который в скором времени превратится в фотовыставки и видеоролики о незабываемом и так нами любимом Русском Севере», — поделился Владимир Филиппов.

По итогам экспедиции будет организована фотовыставка и создан видеофильм и видеоролик о Пинежье, материалы экспедиции лягут в основу полноформатного фильма о Русском Севере в бассейнах великих северных рек: Онеги, Двины, Пинеги и Мезени. Мы планируем вести публикации на сайте агентства «ГеоФото».

Добавим, что проект «Русский Север 2018» создан совместно фотоагентством «ГеоФото-Национальный фотоархив» и студией технологий воздушных съемок TVS.AERO. Проект осуществлен при поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова и ряда общественных, коммерческих и государственных организаций.