Среда, 25 Июля 2018 года
01:06:00 МСК

Иванка Трамп решила избавиться от бренда одежды Ivanka Trump

Общество

Дочь президента США сосредоточится на своей политической карьере

Иванка Трамп решила избавиться от бренда одежды Ivanka Trump
Rubenstein
Иванка Трамп

Вашингтон, 25 июля 2018, 00:29 — REGNUM  Дочь и советник президента США Дональда Трампа — Иванка Трамп решила закрыть свой бренд одежды Ivanka Trump. Об этом накануне, 24 июля, сообщает Bloomberg.

Иванка сообщила, что она решила полностью сосредоточиться на работе в Вашингтоне и в связи с этим закрывает свой бренд одежды.

Стоит отметить, что бренд Ivanka Trump столкнулся со сложностями ещё в период предвыборной гонки 2016 года, когда Дональд Трамп сделал несколько сексистских заявлений. После этого бренд стали игнорировать некоторые американаки.

После того, как Трамп стал президент несколько крупных универмагов в США отказались от реализации продукции этого бренда. Это было сделано на фоне продолжающихся обвинений в адрес Трампа о потенциальном конфликте интересов, так как Иванка стала советником в Белом доме.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить