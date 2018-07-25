Иванка Трамп решила избавиться от бренда одежды Ivanka Trump

Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Дочь и советник президента США Дональда Трампа — Иванка Трамп решила закрыть свой бренд одежды Ivanka Trump. Об этом накануне, 24 июля, сообщает Bloomberg.

Иванка сообщила, что она решила полностью сосредоточиться на работе в Вашингтоне и в связи с этим закрывает свой бренд одежды.

Стоит отметить, что бренд Ivanka Trump столкнулся со сложностями ещё в период предвыборной гонки 2016 года, когда Дональд Трамп сделал несколько сексистских заявлений. После этого бренд стали игнорировать некоторые американаки.

После того, как Трамп стал президент несколько крупных универмагов в США отказались от реализации продукции этого бренда. Это было сделано на фоне продолжающихся обвинений в адрес Трампа о потенциальном конфликте интересов, так как Иванка стала советником в Белом доме.