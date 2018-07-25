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Власти Днепропетровска оказались бессильны перед рекламой крымских курортов

Общество

Объявления появляются снова и снова

Власти Днепропетровска оказались бессильны перед рекламой крымских курортов
Vadim Indeikin
Крым

Днепропетровск, Украина, 25 июля 2018, 00:02 — REGNUM  Два года на улицах Днепропетровска (переименован в Днепр) продолжается борьба с листовками и объявлениями, рекламирующими отдых в Крыму, рассказали журналисты 24 июля в сюжете местного «Девятого канала».

Коммунальщикам помогают горожане, которые жалуются на запрещенную рекламу при помощи горячей линии.

Инспектор отдела контроля рекламы Игорь Карась сообщил, что все районы города обклеены объявлениями одинаково. Он отметил, что после удаления рекламы к вечеру объявления вновь появляются на прежних местах.

Напомним, 27 июля 2017 года городской совет Днепропетровска официально запретил любую рекламу отдыха в Крыму.

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