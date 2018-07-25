Бесплатная медицина и генетическое свиноводство: неделя Башкирии

Екатерина Некрасова, , 08:37 — REGNUM

За прошедшую неделю в Башкирии вновь вспомнили о пенсионной реформе: уфимские коммунисты определились с датой и местом проведения протестного митинга, а большинство депутатов-думцев от Башкирии, представляющих «Единую Россию», проголосовали за повышение пенсионного возраста. Глава Башкирии Рустэм Хамитов продемонстрировал свои контакты с кабмином РФ, выступив с инициативой расширить перечень направлений Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы. Предъявлено окончательное обвинение бывшему начальнику управления капстроительства Уфы Марату Г., фигуранту дела об афере на 1,6 миллиарда.

Политика: кто против пенсионной реформы и генетическое свиноводство

Из 15 депутатов Госдумы РФ, представляющих Башкирию, за повышение пенсионного возраста проголосовали 11 представителей «Единой России», против — депутат от ЛДПР Иван Сухарев, депутат от КПРФ Александр Ющенко, депутат от «Справедливой России» Гаджимурад Омаров и депутат, не состоящий ни в одной из фракций, — Рифат Шайхутдинов. В целом поправки были приняты 72,7% голосов депутатов: 327 за, 102 против и один воздержался. Законопроект о пенсионной реформе был внесен в Госдуму 16 июня. Он предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.

Башкирский реском КПРФ согласовал в правительстве республики проведение 28 июля митинга против пенсионной реформы. Акция пройдет возле Дворца спорта. Заявка подана на 500 участников. Коммунисты планируют выступить не только против пенсионной реформы, но также против повышения НДС, роста цен на бензин, коммунальных тарифов. Первый митинг против пенсионной реформы КПРФ совместно «Левым фронтом» провела 2 июля в Стерлитамаке, втором по величине городе Башкирии, тогда на митинг пришло около 200 человек. 12 июля акцию против повышения пенсионного возраста провела Федерация профсоюзов. Митинг собрал, по оценке организаторов, около 5 тыс. человек, по оценке очевидцев — около 2−3 тыс.

В руководстве Фонда целевых программ Башкирии в ближайшее время будет объявлено о смене совета директоров и попечительского совета организации. В последние годы в совет директоров входят представители кабмина, его возглавляет премьер республики Рустэм Марданов. Ожидается, что в органы управления фонда вернутся сотрудники администрации главы региона Рустэма Хамитова. Есть мнение, что данное кадровое решение исходило от нового руководителя администрации главы республики Евгения Маврина. Фонд социальных целевых программ был создан в Башкирии в 2009 году. Его учредителем до 2016 года было казенное предприятие «Республиканское управление капстроительства», а затем 100% акций передали госинвесткомпании «Региональный фонд» (принадлежит республике, подчиняется минземимуществу). Чистые активы фонда на начало 2017 года оценивались в 1,12 млрд рублей. Поступления в 2016 году составили 3,8 млрд рублей.

23 июля в Москве состоялась встреча главы Башкирии Рустэма Хамитова и министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. Хамитов рассказал об инвестпроектах, которые реализуются в республике, создаваемых в регионе новых рабочих местах. Участники встречи также обсудили развитие ключевых направлений АПК региона — молочного и мясного скотоводства. Республика вышла с инициативой расширить перечень направлений Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы, дополнив её направлениями в области развития кроссов водоплавающей птицы и генетики в сфере свиноводства. Дмитрий Патрушев отметил позитивную динамику сельского хозяйства Башкирии, а также готовность Минсельхоза России поддержать перспективные инициативы региона.

Экономика: пансионат в концессию, налоги за полгода

В Башкирии внешнеторговый оборот за полугодие составил более $993 млн. По сравнению с первым полугодием прошлого года показатель вырос на 20%. 416 республиканских предприятий поставили за рубеж товаров на $846,7 млн и завезли на $146,8 млн. Регион в данный момент поддерживает торговые отношения с 90 странами. В экспорте ведущими торговыми партнерами стали Китай, Индия, Финляндия, Нидерланды, Турция, в импорте — Германия, Китай, Словакия, Италия, США.

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии по итогам аукциона 4 сентября намерено передать в концессию на 25 лет здание стационарного отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в селе Шарипово Кушнаренковского района. Здания пансионата общей площадью 1,36 тыс. кв. м находятся в республиканской собственности. Оборудовано газовым отоплением и сетями водоснабжения, в настоящее время не используется. Вклад концессионера в проект оценивается в 5,49 млн рублей, на эту сумму он должен провести модернизацию объекта — сделать реконструкцию, закупить мебель, увеличить жилую площадь с 330 до 400 кв. м. 30 мест в пансионате планируется выделять по путевкам министерства и 10 — на платной основе. Создание отделения стационарного социального обслуживания на 40 мест позволит создать в селе Шарипово 18 рабочих мест.

По данным УФНС по РБ, в Башкирии за январь — июнь собрано 213 млрд 518 млн рублей налогов и сборов. В федеральный бюджет поступило 112 млрд 579 млн рублей, в консолидированный бюджет республики поступило 83 млрд 774 млн рублей. Основной объем поступлений приходится на налог на добычу полезных ископаемых — 31,6%, или 67,45 млрд рублей, и налог на прибыль — 23%, или 49,4 млрд. Акцизы принесли в казну 15,3%, или 32,6 млрд рублей, налог на доходы физических лиц — 11,6%, или 24,84 млрд, налог на добавленную стоимость — 11,6%, или 24,68 млрд, имущественные налоги — 4,1%, или 8,7 млрд, специальные налоговые режимы — 2%, или 4,23 млрд рублей. Поступления взносов на обязательное социальное страхование в I полугодии составили 50,62 млрд рублей.

Общество: газопроводом по нацпарку, огрехи медицины

Компания «Газпром инвестгазификация» намерена построить газопровод для семи населенных пунктов в Бурзянском районе Башкирии. Строительство пройдет в том числе по территории национального парка «Башкирия» и заказника «Алтын Солок». Газопровод должен связать райцентр с деревнями Миндигулово, Атиково, Киекбаево, Гадельгареево, Кутаново, Иргизлы. Национальный парк «Башкирия» является федеральным государственным природоохранным, эколого-просветительским и научно-исследовательским учреждением. Территория парка включает природные комплексы и объекты горных лесов Южного Урала. «Алтын Солок» — государственный заказник в Бурзянском районе площадью 91 тыс. кв. м. Способствует сохранению бурзянской популяции бортевой пчелы. Предстоит выяснить, как отразится на заказнике и национальном парке планируемое строительство.

На территории карьера в Баймакском районе были найдены документы службы судебных приставов, содержащие личные данные граждан в количестве 18 тыс. Часть этих материалов, в которых содержались паспортные данные граждан, судебные документы и иные персональные данные, порывами ветра разбросало по прилегающей территории на значительное расстояние. Документы не подлежали хранению и должны были быть сожжены в карьере. Пять должностных лиц Сибайского городского отдела службы судебных приставов предупреждены о неполном должностном соответствии.

В Башкирии прокурорские проверки выявили нарушения прав несовершеннолетних и беременных женщин при оказании им медицинской помощи. Прокуратура Салавата в судебном порядке потребовала от минздрава республики оснастить городскую больницу аппаратом искусственной вентиляции легких и другим оборудованием для новорожденных. После вмешательства прокуратуры Бакалинского района отремонтирован рентгеновский аппарат, из-за поломки которого граждане вынуждены были ездить в другой район для прохождения обследования. В Кушнаренковском районе бригады скорой медицинской помощи не были обеспечены реанимационными наборами, а один из автомобилей 2006 года выпуска проржавел. В Альшеевском районе автомобиль скорой медицинской помощи использовался для транспортировки медперсонала и доставки документов из районного отдела образования. В Ишимбайской центральной районной больнице не было специалиста в области проведения скринингового УЗИ, вследствие чего беременные женщины проходили перинатальную диагностику платно в коммерческих клиниках. Кроме того, надзорное ведомство выступило в защиту прав 106 детей-инвалидов и свыше трех тысяч детей до трех лет на бесплатное лекарственное обеспечение. Так, прокуратура Ленинского района Уфы в судебном порядке оспорила необоснованный отказ лечебно-профилактического учреждения в обеспечении лекарством онкобольного ребенка.

Криминал: ещё раз об афере и няня-садистка

Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР по Башкирии предъявил окончательное обвинение бывшему начальнику управления капстроительства Уфы Марату Г. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и незаконном хранении специальных техсредств (ст. 138.1). По версии следствия, в 2008—2015 годах чиновники мэрии заключили договоры с застройщиками на расселение жителей аварийного жилого фонда за счет инвесторов, но впоследствии с превышением полномочий включили некоторые из домов в этих кварталах в региональную адресную программу сноса и расселения ветхого жилья, которая финансировалась из средств бюджетов трех уровней. Расселение домов повлекло необоснованное выделение из бюджетов 1,6 млрд рублей. В ходе обыска дома у Марата Г. было также обнаружено специальное подслушивающее устройство, использующееся в оперативно-розыскной деятельности. Оно хранилось у чиновника без лицензии.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего главного архитектора Иглинского района. Чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2013 году он выдал разрешение на строительство многоквартирного дома компании «Стройиндустрия», хотя у застройщика не было полного пакета документов. Позже компания с существенными нарушениями построила трехэтажный многоквартирный дом: в квартирах не было света и воды, однако главный архитектор выдал компании разрешение на ввод фактически недостроенного объекта. Покупатели квартир обратились с заявлением в прокуратуру. Ущерб, нанесенный покупателям квартир, следствие оценило в 70 млн рублей.

В городе Стерлитамаке перед судом предстанет няня, обвиняемая в избиении детей. 44-летняя местная жительница устроилась в одну из семей города няней восьмимесячного малыша. Через некоторое время мать заметила у ребенка гематому в области уха и установила в квартире камеру видеонаблюдения. Просмотр видеозаписи подтвердил подозрения родителей — женщина неоднократно била ребенка в течение дня. Следствие установило, что от рук этой же няни пострадал еще один ребенок. Обвиняемая признала вину в совершении преступления частично. Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Культура и история: японская акустика и уфимская старина

К строительству современного концертного зала в Уфе Башкирия планирует привлечь известного японского инженера, специалиста по акустике Ясухиса Тоёта. Делегация республики уже находится в Японии для переговоров. Среди работ Тоёта — акустика залов Дома музыки в Хельсинки, Эльбской филармонии в Гамбурге, Сантори Холл в Минато, Bing Concert Hall в Стэнфордском университете, а также концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Консультации с компанией также вели власти Иркутска, Северной Осетии и Сочи.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие) приказом от 17 июля включило в перечень выявленных объектов культурного наследия здание училища глухонемых в Уфе. Двухэтажный каменный объект конца 1890-х годов постройки расположен в исторической части города в микрорайоне Нижегородка. Училище открылось в 1902 году стараниями священника Николая Котельникова, сюда принимали детей, лишенных слуха и речи, всех сословий, без различия вероисповедания. Во время Первой мировой войны здесь был обустроен лазарет на раненых и больных воинов. После — средняя школа №30 для слабослышащих детей. Сегодня там располагаются иконописная мастерская, православная библиотека и формируется епархиальный музей.

Два представителя Башкирии вошли в число финалистов Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида». Студентка Уфимского государственного института искусств Земфира Рашитова выиграла 200 тыс. рублей, она организует межэтнический конкурс красоты и таланта «Мисс International Ufa». Алинур Ялмурзин получил 100 тыс. на проведение молодежного музыкального фестиваля «Курай-баттл». В первой смене «Тавриды» приняли участие 450 молодых деятелей культуры со всей страны. Следующими за «народниками» форум посетят молодые художники городской среды, архитекторы, дизайнеры, урбанисты и фотохудожники.