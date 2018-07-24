Роскомнадзор: Удалены 12 тыс. сайтов о продаже поддельных документов

Москва, , 22:17 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за последние шесть лет удалила почти 12 тыс. сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных документов. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

По данным ведомства, за шесть лет удалены 11,9 тыс. сайтов и страниц, на которых распространялась информация о продаже различных поддельных документов.

Все эти электронные источники были удалены провайдерами хостинга добровольно или по решению суда.

Все эти сайты или страницы сайтов содержали информацию о незаконных способах приобретения различных удостоверений, медицинских справок, трудовых книжек с заполненным стажем работы, миграционных листов, дипломов об образовании и паспортов.

Согласно действующему законодательству, за распространении подобной информации предусматривается административная или уголовная ответственность.