Вторник, 24 Июля 2018 года
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Роскомнадзор: Удалены 12 тыс. сайтов о продаже поддельных документов

Общество

Почти 12 тыс. сайтов и страниц сайтов с информацией о продаже поддельных документов удалены за последние шесть лет

Роскомнадзор: Удалены 12 тыс. сайтов о продаже поддельных документов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Закон

Москва, 24 июля 2018, 22:17 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за последние шесть лет удалила почти 12 тыс. сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных документов. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

По данным ведомства, за шесть лет удалены 11,9 тыс. сайтов и страниц, на которых распространялась информация о продаже различных поддельных документов.

Все эти электронные источники были удалены провайдерами хостинга добровольно или по решению суда.

Все эти сайты или страницы сайтов содержали информацию о незаконных способах приобретения различных удостоверений, медицинских справок, трудовых книжек с заполненным стажем работы, миграционных листов, дипломов об образовании и паспортов.

Согласно действующему законодательству, за распространении подобной информации предусматривается административная или уголовная ответственность.

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Подделка документов
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