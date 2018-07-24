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В Петропавловске обнаружен телефонный террорист, «заминировавший» свой дом

Общество

В ходе осмотра дома взрывных устройств не было выявлено

В Петропавловске обнаружен телефонный террорист, «заминировавший» свой дом
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Петропавловск, Казахстан, 24 июля 2018, 21:43 — REGNUM  В Петропавловске после сообщения о бомбе эвакуировали 326 жителей многоэтажного жилого дома, в том числе 40 детей, сообщает 24 июля агентство «Казинформ» со ссылкой на департамент внутренних дел Северо-Казахстанской области.

По данным ведомства, в ходе осмотра дома взрывных устройств не обнаружено. Правоохранительные органы выявили телефонного террориста. Им оказался 25-летний местный житель этого же дома.

По факту случившегося проводится досудебное расследование по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне житель Алма-Атинской области был осужден на два года тюрьмы за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане телефонный террорист осужден на два года тюрьмы

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Телефонный терроризм
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