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Президенту Узбекистана на день рождения подарили фильм «Господин президент»

Общество

24 июля главе государства исполняется 61 год

Президенту Узбекистана на день рождения подарили фильм «Господин президент»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Шавкат Мирзиёев

Ташкент, 24 июля 2018, 21:20 — REGNUM  В Узбекистане в открытом доступе опубликован фильм «Господин президент», посвященный главе государства Шавкату Мирзиёеву. Фильм размещен 24 июля на странице президента республики в Facebook.

Документальный фильм посвящен 61-летию Мирзиёева. В интервью глава государства уделил внимание традиционным семейным ценностям и поделился мнением о воспитании в семье.

«Семья для меня священна. Священна тем, что где бы ты ни работал, кем бы ты ни был, если в семье не будет воспитания, среды, честности, отношения, никогда не будет результата», — сказал Мирзиёев.

Напомним, 24 июля президента Узбекистана в ходе телефонных переговоров поздравили с днем рождения президенты России, Туркмении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Турции.

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