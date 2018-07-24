В Калужской области общественники ликвидировали 200 незаконных свалок

Калуга, , 20:59 — REGNUM В Калужской области ликвидировано 200 несанкционированных мусорных свалок в ходе проекта ОНФ «Генеральная уборка». Об этом 24 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил координатор программы в Калужской области Сергей Федосеев.

По его словам, с начало февраля 2017 года на интерактивной карте Калужского региона было отмечена 431 точка складирования мусорных отходов. Максимальное количество свалок (56 точек) общественникам удалось убрать в Калуге, на очереди ещё 29. Более 30 свалок также ликвидировано в Людиновском и Кировском районах. В Дзержинском, Жуковском и Бабынинском районах убраны все отмеченные на интерактивной карте проблемные объекты.

Между тем, подоводя промежуточные итоги реализации данного проекта, эксперты отметили повышенное внимание к «Генеральной уборке» муниципальных властей и контролирующих ведомств. Общественники также заявили о возросшем интересе к проекту со стороны жителей. Например, в Обнинске только за последнюю неделю на интерактивном ресурсе появилось 26 новых обращений.

«По сравнению с прошлым годом прогресс в этом отношении очевидный. Если раньше общественники часто сами звонили и настойчиво просили обратить внимание на уборку того или иного проблемного объекта, то теперь больше звонят нам: интересуются, почему та или иная точка не окрашивается в зеленый цвет, ведь свалка уже убрана», — заявил Сергей Федосеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на «Форуме Действий» ОНФ президент России Владимир Путин предложил создать интернет-карту, на которой любой житель страны имел бы возможность оставить информацию о незаконной мусорной свалке. Проект открыл новые возможности в повышении результативности и качества борьбы с мусорными свалками.

Напомним, на территории Калужской области ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов производства и потребления.

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