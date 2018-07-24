Вторник, 24 Июля 2018 года
21:46:58 МСК

Президент РФ выразил соболезнования в связи со смертью Вениамина Яковлева

Общество

Советник президента России Вениамин Яковлев скончался в возрасте 86 лет

Москва, 24 июля 2018, 20:32 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью своего советника Вениамина Яковлева. Телеграмма с соболезнованиями опубликована сегодня, 24 июля, на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Яковлев был крупным учёным, видным государственным деятелем, а также широко образованным человеком.

Яковлев проявил свой талантответственность и преданность делу практически во всех областях юриспруденции подчеркнул Путин.

Кроме того, Яковлев внёс существенный вклад в совершенствование российской судебной системы, а также в развитие юридической науки и образования в целям.

Напомним, Яковлев скончался сегодня в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания с Яковлевым пройдёт 26 июля в Центральной клинической больнице в Москве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины крупных политиков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить