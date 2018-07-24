Президент РФ выразил соболезнования в связи со смертью Вениамина Яковлева

Москва, , 20:32 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью своего советника Вениамина Яковлева. Телеграмма с соболезнованиями опубликована сегодня, 24 июля, на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Яковлев был крупным учёным, видным государственным деятелем, а также широко образованным человеком.

Яковлев проявил свой талантответственность и преданность делу практически во всех областях юриспруденции подчеркнул Путин.

Кроме того, Яковлев внёс существенный вклад в совершенствование российской судебной системы, а также в развитие юридической науки и образования в целям.

Напомним, Яковлев скончался сегодня в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания с Яковлевым пройдёт 26 июля в Центральной клинической больнице в Москве.