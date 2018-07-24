Медведев назвал смерть Яковлева невосполнимой потерей для страны

Москва, , 19:59 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на смерть советника президента России Вениамина Яковлева, отметив, что он был «одним из самых ярких и авторитетных юристов» и его уход из жизни стал «невосполнимой потерей для страны».

«Он многое сделал для российской юриспруденции, совершенствования законодательства, формирования правового государства, становления и развития независимого правосудия в нашей стране. Он воспитал не одно поколение талантливых учёных и практикующих юристов», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава правительства добавил, что Яковлев «был человеком редкой интеллигентности, талантливым и сердечным» и отметил, что память о нём «останется в сердцах друзей, коллег и учеников».

Как передавало ИА REGNUM , советник президента Россиии, сопредседатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук Вениамин Яковлев скончался 24 июля на 87-м году жизни.

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