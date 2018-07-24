В Таджикистане рассказали, стоит ли ждать повышения пенсионного возраста

Душанбе, , 19:48 — REGNUM В Таджикистане не планируется каких-либо пенсионных реформ, в том числе не предусмотрено и повышение пенсионного возраста. Об этом сегодня, 24 июля, сообщила первый заместитель директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Таджикистана Назокат Одиназода.

Так, на сегодня в Таджикистане на пенсию женщины выходят в 58 лет, а мужчины в 63. Размер пенсии зависит от стажа работы и суммы начисления заработной платы. По озвученным сегодня данным, средняя пенсия в стране составляет 301 сомони (2 019 рублей). Самые высокие пенсионные пособия в столице — 368,4 сомони (2 470 рублей), на втором месте — Горно-Бадахшанская автономная область — 332,6 сомони (2 232 рубля), далее идут Хатлонская область (257,4 сомони или 1 727 рублей), Согдийская область (256,8 сомони или 1 723 рубля) и районы республиканского подчинения (254,7 сомони или 1 709 рублей).

Самую низкую пенсию в Таджикистане получают инвалиды, и составляет она 93,6 сомони (628 рублей), самая высокая пенсия в стране превышает 6 тысяч сомони (более 40 тысяч рублей).

Назокат Одиназода также отметила, что за последний год в стране стало на 2,1% больше пенсионеров, чем год назад. Их число на сегодня составляет 679 тысяч 87 человек. Она также подчеркнула, что в Таджикистане в настоящее время на одного пенсионера приходится только два работающих гражданина.