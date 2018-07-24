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Роспотребнадзор разрешил пить воду в Североуральске

Общество

Предложение направлено в администрацию городского округа

Роспотребнадзор разрешил пить воду в Североуральске
Чайник

Екатеринбург, 24 июля 2018, 19:28 — REGNUM  Санитарные врачи разрешили пить воду из водопровода Североуральска. Но перед этим её нужно отстаивать и кипятить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Основанием для такого решения стали данные лабораторных исследований. В адрес городских властей уже направлено предложение об использовании воды из водопровода для питья. При этом в течение недели необходимо проводить гиперхлорирование, кроме того, каждый день предстоит проверять качество воды.

Напомним, без питьевой водопроводной воды Североуральск остаётся уже больше недели. Авария в русле реки Калья произошла днём 16 июля. После этого в водопровод хлынула речная грязь, и пить воду стало нельзя.

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