Новые мусорные полигоны появятся в разных районах Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:18 — REGNUM Сразу несколько новых мусорных полигонов для переработки и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) появятся в ближайшие годы в Ленинградской области, сообщили 24 июля в областном правительстве. Это позволит размещать отходы из самой Ленобласти и Санкт-Петербурга при соблюдении условий безопасности для местного населения.

Уже готов к приему ТКО новый полигон в Подпорожье, на востоке Ленобласти. Он сможет принимать ежегодно около 30 тысяч тонн отходов Лодейнопольского и Подпорожского районов.

В Кингисеппском районе, на западе Ленобласти, появится полигон для размещения отходов, не подлежащих переработке. Он рассчитан на приём более 500 тысяч тонн отходов в год. Здесь появится комплекс компостирования, что позволит сократить объемы захоронения отходов не менее чем на 30%. Срок окончания проектирования объекта — III квартал 2019 года.

Еще один полигон с мусороперерабатывающим комплексом планируется разместить на территории Выборгского района Ленобласти, на севере региона. Сейчас для него подбирают земельный участок. Полигон должен начать работу к 2022 году.

Кроме того, планируется создание еще пяти станций обработки отходов и расширение четырех действующих полигонов.

«К 2022 году общая мощность функционирующих в регионе полигонов составит более 1 млн тонн отходов в год. Все они будут располагаться на расстоянии не менее 4 км от населенных пунктов (при норме 1 км) и в 50-километровой зоне от Санкт-Петербурга», — уточнили в правительстве Ленинградской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ленинградской области разработало территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и выбрало единого регионального оператора, ответственного за выполнение работы. По результатам конкурсного отбора региональным оператором на территории региона стала принадлежащая области компания «Управление по обращению с отходами Ленинградской области».

Завершается подготовка региона к переходу на новую систему обращения с ТКО, которая начнёт действовать с 1 января 2019 года.

Как сообщал в начале июля глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»), критический уровень исчерпаемости полигонов фиксируется, в частности, в Астраханской, Калужской, Ленинградской, Московской, Орловской, Тверской областях, республиках Бурятия, Башкирия, Кабардино-Балкария, в Крыму.

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