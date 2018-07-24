Белорусские необандеровцы бросились на защиту главы МИД РБ Макея

Минск, , 18:12 — REGNUM Ряд оппозиционных средств массовой информации Белоруссии не сумели пройти мимо недавно вышедшей на ИА REGNUM статьи Юрия Баранчика «Макей стал самой токсичной фигурой в окружении Лукашенко». Интернет-издания националистического толка резко высказались в поддержку главы белорусского внешнеполитического ведомства.

Такой недвусмысленный ответ, последовавший на публикацию статьи, прокомментировал ее автор — шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик:

«В том, что после вышедшей на прошлой неделе на ИА REGNUM статьи о «токсичном Макее» белорусские необандеровские СМИ бросились его защищать — нет ничего удивительного. Макей и «Белорусский партизан», «Хартия-97», «Наша нива» — давно близнецы-братья. Для белорусских необандеровских СМИ Макей давно свой человек в чужой команде.

Почему белорусский Совбез не обращает внимания на тот факт, что одни и те же СМИ яростно критикуют белорусского президента и столь же яро отбеливают главу белорусского МИД — непонятно. Ведь это однозначно говорит только о том, что зараза предательства уже очень глубоко поселилась в теле белорусского государственного организма, добравшись до самых важных жизненных органов, и пресловутый идеологический «иммунитет» как-то умудрился ее пропустить на столь высокий уровень.

Точно так же ни для кого из серьезных людей в Минске не секрет, что если белорусские необандеровцы смогут, как на Украине, в результате государственного переворота поменять власть, то Макей будет либо президентом, либо уедет в США отдыхать послом от трудов праведных. Макей — это знамя госпереворота.

Вот что удивительно, что белорусские госСМИ никак не отреагировали на данный тезис. Это говорит о том, что среди главных редакторов центральных госСМИ также есть понимание того, что Макей стал токсичен, но у них нет команды этот факт разоблачать, как и нет команды его опровергать. Получается пресловутое молчание, которое означает согласие.

Значит, такое понимание роли Макея есть не только у ИА REGNUM, но и в администрации президента Белоруссии, которая не бросилась отбеливать Макея от токсичности, а просто промолчала по этому поводу, дав весьма понятный знак всем чиновникам. Таким образом, токсичность Макея признана на достаточно высоком уровне в республике».