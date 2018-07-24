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Законопроект о сроках выдачи сертификатов на маткапитал внесен в Госдуму

Общество

Сроки сокращаются

Москва, 24 июля 2018, 18:10 — REGNUM  Законопроект, направленный на сокращение сроков выдачи сертификата на материнский капитал, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Планируется сократить с месяца до 15 дней срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата с даты приема заявления о его выдаче.

Кроме того, предлагается сократить сроки рассмотрения органами, в распоряжении которых находится информация, подтверждающая достоверность представленных гражданами сведений, в том числе сведений о фактах лишения родительских прав, об отмене усыновления, о совершении в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также иных сведений, необходимых для формирования и ведения федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, соответствующих запросов территориальных органов Пенсионного фонда России с 14 до 5 дней.

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Материнский капитал
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