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МВД Казахстана признало недостаточность собственных мер борьбы с кражами

Общество

В первом полугодии раскрываемость краж в Алма-Ате составила 22,6%

МВД Казахстана признало недостаточность собственных мер борьбы с кражами
© ИА REGNUM
Казахстан

Астана, 24 июля 2018, 18:08 — REGNUM  Министерство внутренних дел Казахстана признало недостаточными свои меры по борьбе с кражами, заявил заместитель главы МВД Рашид Жакупов, сообщает 24 июля агентство «КазТАГ».

Замминистра пообещал, что МВД республики и департамент внутренних дел Алма-Аты сделает все необходимое для снижения уровня преступности в Казахстане. Жакупов добавил, что в Казахстане принята программа по противодействию краж чужого имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года раскрываемость краж в Алма-Ате составила 22,6%. В 2017 году правоохранители закрыли 38 тыс. дел о краже из 45 тыс.

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