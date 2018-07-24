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В Липецкой области перед учебным годом проведут благотворительную акцию

Общество

Ежегодная акция «Семья — семье» стартует в начале августа

В Липецкой области перед учебным годом проведут благотворительную акцию
Школьные принадлежности

Липецк, 24 июля 2018, 17:58 — REGNUM  Управление социальной защиты населения Липецкой области в канун нового учебного года проведет благотворительную акция «Семья — семье». Как сообщила пресс-служба региональной администрации, акция пройдет с 1 августа по 30 сентября.

Основная задача акции — оказать помощь малообеспеченным и многодетным семьям в подготовке детей к школе, в приобретении школьной формы, спортивной и сезонной детской одежды и обуви, канцелярских принадлежностей, а также привлечение общественности к проблемам малообеспеченных и многодетных семей.

С 1997 года в акции принимают участие жители области, трудовые коллективы и предприниматели, которые делают посильные взносы. Важность этой работы неоднократно подчеркивал глава региона Олег Королев:

«Поддержка семей с детьми — в числе приоритетов социальной политики администрации Липецкой области. Реализации различных видов такой помощи региональная власть уделяет все больше внимания», — отмечает руководитель области.

В ходе акции «Семья — семье» в 2017 году помощь в подготовке детей к школе на общую сумму более 7,8 млн рублей получили 3465 семей, в которых воспитывают 7281 ребенка. Посильный вклад в это благое дело внесли 116 трудовых коллективов и организаций, 267 индивидуальных предпринимателей и 571 семья.

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Благотворительность
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