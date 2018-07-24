Миграционный приток в Астану за пять месяцев уменьшился на 50%

Астана, , 17:50 — REGNUM За первые пять месяцев 2018 года в Астану приехали 35 370 человек, что на 49,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 24 июля в пресс-службе акимата (администрации) Астаны со ссылкой на данные департамента статистики.

По данным ведомства, за отчетный период из города выбыл 30 981 человек, что на 37,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Доля жителей Акмолинской области в миграционном приросте Астаны составляет 19,4%, Южно-Казахстанской области — 14,2%, Карагандинской области — 9,5%, Восточной-Казахстанской области — 8,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам пяти месяцев 2018 года МВД оформило документы на выезд из Казахстана на постоянное место жительства 39 891 жителя республики. По данным комитета по статистике, за весь 2017 год из Казахстана выехало 37 725 человек.

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