Мэр Феодосии пообещал вернуть городу сквер, едва не уничтоженный частником

Феодосия, Крым, , 17:40 — REGNUM Один из скверов в Феодосии, который весной 2018 года чуть не сровняли с землёй застройщики, не брошен на произвол, его территория будет возвращена в собственность города. Об этом 24 июля на пресс-конференции в Симферополе заявил глава администрации Феодосии Сергей Фомич, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Проведена претензионная работа, уже есть решение суда первой инстанции, которым застройщиков обязали вернуть земельные участки в муниципальную собственность и расторгли договора аренды», — уточнил глава администрации, отметив, что сейчас властям предстоит пройти апелляционное обжалование.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года жители Феодосии были возмущены незаконной застройкой и варварской вырубкой деревьев в городском сквере возле общеобразовательной школы. При этом люди отмечали странную позицию полиции Феодосии, сотрудники которой вместо проверки документов застройщика, наличия разрешения на строительство, порубочных листов, задержала местного жителя, выступавшего против незаконной застройки. Позже депутаты горсовета отменили решение своих коллег о выделении земельных участков. Однако сквер и по сегодняшний день недоступен горожанам, поскольку ограждён забором застройщика.