В Ярославле паспорт болельщика обрел вторую жизнь

Ярославль, , 17:36 — REGNUM В девяти городах туристического маршрута «Золотое кольцо России» по паспорту футбольного болельщика можно получать те же льготы, что и по паспорту туриста Золотого кольца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

По поручению президента России Владимира Путина иностранцам, обладающим паспортом болельщика (Fan ID) чемпионата мира по футболу 2018 года, продлили до конца года безвизовый въезд в страну. Ярославцы подхватили идею и предоставили свои льготы для футбольных болельщиков.

«Уже сейчас не только иностранцы, но и россияне с паспортом болельщика могут получать такие же льготы во всех городах знаменитого туристического маршрута, что и обладатели паспорта туриста Золотого кольца. Болельщики также смогут приобрести сейчас паспорт туриста Золотого кольца со скидкой. А наш документ действителен в течении 10 лет!» , — сказала корреспонденту ИА REGNUM президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Паспорт туриста Золотого кольца стал действовать в сентябре прошлого года. Его обладатель его получает скидки в различных заведениях туристического маршрута Золотое кольцо России.