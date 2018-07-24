Поправки в закон «Об образовании в РФ» дают больше языковых прав — эксперт

Москва, , 17:38 — REGNUM Законопроект об изучении родных языков, принятый Госдумой РФ, не ограничивает людей, защищает их права и дает возможность свободно изучать свой родной язык, считает председатель Экспертного совета ЭИСИ, член Общественной палаты Российской Федерации Глеб Кузнецов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя некоторые критические замечания по поводу этого документа, одно из которых заключалось в том, будто принятие соответствующих поправок в закон «Об образовании в РФ» приведёт в итоге к утрате языкового и культурного многообразия.

«Сама формулировка этих протестов говорит о том, что, по мнению критиков, к изучению языка людей надо принуждать насильственно, — отметил Кузнецов. — Только на основании того, что человеку посчастливилось или не посчастливилось оказаться на территории, где находится та или иная национальная республика. То есть люди говорят: «Да, мы принуждаем людей изучать язык, потому что считаем язык нашей титульной нации важнее, чем права и свободы любого человека».

При этом, как считает Кузнецов, законопроект вовсе не нацелен на уничтожение языкового многообразия, а, напротив, разрешает людям свободно изучать свой родной язык и защищает их права.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Госдума РФ приняла законопроект (поправки в закон «Об образовании в РФ») об изучении родных языков в том числе и русского языка в школах.

«Никакой факультативности в отношении языков не вводится. При этом в качестве родного языка может быть выбран русский язык», — сказал по этому поводу глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Также отметим, что новые нормы, прописывающие право граждан РФ на изучение родного языка из числа языков народов РФ в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании, относятся в том числе и к русскому языку как к родному языку.

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