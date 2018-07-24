На Кубани запрещенная секта «пожертвовала» здание коллегам из Финляндии

Краснодар, , 17:32 — REGNUM На Кубани прокуратура через суд передала в государственную собственность здание, которое местное отделение ликвидированной секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пожертвовало представительству этой же секты в Финляндии. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Речь идет об объекте капитального строительства площадью свыше 200 кв. м, который использовался для проведения религиозных собраний и богослужений. Местная религиозная организация пожертвовала его религиозному объединению «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенному в Финляндии. Между тем, на основании решения Верховного Суда Российской Федерации, местная религиозная организация «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Белореченска ликвидирована. Имущество ликвидируемой религиозной организации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, переходит в собственность Российской Федерации.

Прокуратура обратилась в суд с требованиями о признании сделки безвозмездной передачи имущества недействительной (ничтожной). Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году решением Верховного суда Российской Федерации деятельность всех местных религиозных организаций «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признана экстремистской и запрещена на территории России.