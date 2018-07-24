В Ярославле нефтеловушки для «зеленого масла» в аварийном состоянии

Ярославль, , 17:19 — REGNUM Завершен первый этап комплексного обследования бывшей территории сажевого завода, где размещались так называемые «зеленые масла», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

На участке площадью 26,5 гектара были выполнены инженерно-топогеодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геолого-гидрогеологические и инженерно-экологические изыскания.

«В данный момент планируется проведение дополнительных изысканий и исследований в акватории Волги на предмет попадания тяжелых фракций «зеленого масла» в придонные слои воды и донные отложения глубокой части русла для подготовки и реализации в дальнейшем проекта ликвидации объекта накопленного вреда», — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Как сообщил руководитель департамента инженерных изысканий ООО «Институт «Газэнергопроект» Алексей Шустов, пробурено шесть инженерно-геологических скважин глубиной от 50 до 56 метров. Из них отобрано 102 пробы грунтов для исследований на физические свойства, а также 178 проб почв с поверхности, из скважин и донных отложений. Кроме того, взято 12 проб природных вод для проведения химического анализа.

Исследования показали, что в результате многолетней эксплуатации хранилища на промплощадке бывшего сажевого завода сформировался источник загрязнения окружающей среды, представляющий собой массив загрязненных нефтепродуктами грунтов, дренажной системы с нефтепродуктами и нефтеловушки в аварийном состоянии с водно-углеводородной эмульсией.

Эксперты пришли к выводу, что для разработки проекта по ликвидации накопленного вреда необходимо проведение дополнительных изысканий — изучение состава нефтяных углеводородов в грунте, дренажной системе и отстойнике. Также требуются оконтуривание и фиксация массива загрязненных почв и грунтов, составление гидрогеологической геофильтрационной модели территории, исследование донных отложений в глубокой части русла Волги в створе источника загрязнения и историко-культурная экспертиза земельного участка.