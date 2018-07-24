Совфед одобрил закон о штрафах для чиновников за нарушения прав дольщиков

Москва, , 17:01 — REGNUM Совфед одобрил закон, предполагающий штрафы за нарушения законодательства о долевом строительстве, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Авторами поправок в КоАП выступила группа депутатов по главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Закон разработан во исполнение поручения президента РФ.

Вводится ответственность за необоснованное принятие органом регионального контроля в области долевого строительства решения о выдаче или отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям. Если решение выдано необоснованно, должностному лицу грозит штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Также вводится ответственность для должностных лиц за неразмещение информации либо размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной информации. Штраф для должностных лиц предусматривается в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. При повторном правонарушении чиновникам будет грозить штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от года до трех лет, для юридических лиц — штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

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