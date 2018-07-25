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Как челябинский пенсионер доказал право на звание «Ветеран труда»

Общество

Награжденный медалями пенсионер добился справедливости

Как челябинский пенсионер доказал право на звание «Ветеран труда»
Андрей Бутко
Советская медаль «Ветеран труда»

Челябинск, 25 июля 2018, 00:03 — REGNUM  Житель Челябинска смог добиться присвоения ему звания «Ветеран труда» только после того, как за него заступилась региональная прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Челябинской области.

Прокурорскую проверку пришлось начать после обращения пенсионера, которому региональное министерство социальных отношений отказало в присвоении звания «Ветеран труда». Челябинец обратился в надзорное ведомство, потребовав проверить, соблюдают ли чиновники законодательство о ветеранах.

Известно, что челябинец с прошлого года получает трудовую пенсию за выслугу лет. В 2010 и в 2015 гг. он получил медали «За отличие в службе» III степени и «За отличие в службе"II степени — в соответствии с приказом регионального министерства внутренних дел.

«В 2018 году гражданин обратился в органы социальной защиты по вопросу присвоения звания «Ветеран труда», однако министерством социальных отношений Челябинской области ему отказано в присвоении данного звания», — сообщили в пресс-службе.

Прокуратура провела проверку, выяснив, что пенсионер имеет все права на присвоение звания «Ветеран труда». Отказ чиновников, которые сказали, что у он не предоставил достаточных оснований, то есть «федерального уровня награждения и стажа», незаконен. Таким образом, чиновники были уличены в нарушении права человека на социальную защиту.

«В этой связи, прокурором Центрального района г. Челябинска в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на министерство социальных отношений Челябинской области по присвоению гражданину звания «Ветеран труда», — отметили в пресс-службе.

Центральный районный суд Челябинска распорядился удовлетворить требования прокурора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня прокуратура Челябинской области распространила информацию о том, что только ее вмешательство помогло восстановить справедливость: жительнице Уйского муниципального района (Челябинская область), вдове ветерана Великой Отечественной войны, чиновники не хотели предоставить субсидию на жилье.

Проверка выявила нарушения прав и теперь жительница Южного Урала вновь может претендовать на субсидию на приобретение жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: Уральские чиновники чуть не лишили вдову ветерана войны средств на жилье

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