Чечня стала единственным субъектом РФ, где отмечен рост рождаемости

Грозный, , 16:51 — REGNUM В Чечне в 2017 году родилось 31 355 детей. Это на 4,6% больше, чем годом ранее. Коэффициент рождаемости в республике составил 22,0 на тысячу человек населения. Такие данные Росстата приводит 24 июля пресс-служба главы и правительства республики.

Чечня остается единственным субъектом в Российской Федерации, которую не коснулся спад рождаемости. Согласно статистическому анализу, 2017 год стал худшим годом в России по рождаемости за последние 10 лет. Всего в стране в прошлом году появилось на свет 1,69 млн детей. Это на 203 тысячи меньше, чем в 2016 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2018 года в Чечне проживало 1,437 млн жителей. Естественный прирост населения республики в 2017 году составил 24 900 человек. Это на 6,6%, чем годом ранее.

Стоит отметить, что и в Чечне, как и в других регионах, в течение последних 10 лет отмечались перепады в показателях рождаемости. Так, в 2013 году в регионе родился 33 361 ребенок, а в 2014 году их число снизилось до 32 894.

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