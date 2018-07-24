В Томской области задержали начальника ГУ МЧС по региону за взятку

Томск, , 16:48 — REGNUM Правоохранительные органы задержали начальника Главного управления МЧС России по Томской области Михаила Бегуна, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сообщается, что было возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»).

Уточняется, что Бегун был задержан с поличным в результате оперативных мероприятий. Следователи ведут допрос подозреваемого.