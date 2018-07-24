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Пермь за счёта бюджета поддерживает частные детские сады

Общество

Частным детским садам на создание дополнительных мест для воспитанников выделяют гранты в виде субсидий

Пермь за счёта бюджета поддерживает частные детские сады
Макс Либерманн. Детский сад в Амстердаме. 1880

Пермь, 24 июля 2018, 16:44 — REGNUM  В Перми за счёт бюджета создаются дополнительные места в частных детских садах. Грантовая поддержка в виду субсидий выделяется коммерческим учреждением на условиях софинсансирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Финансирование осуществляется в равных долях: половину выделяет частный детский сад, а другие 50% — бюджет. В 2018 году от 15 частных детских садов поступило 17 заявок на софинансирование. Сумма субсидий составила 6 млн рублей, создано 545 мест для дошкольников.

Стоит отметить, в Перми функционирует 48 частных дошкольных образовательных учреждений, в которых более 4 тысяч воспитанников. За последний три года в коммерческих детсадах создано 2 тысячи дополнительных мест.

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