Приволжский университет и Самаркандский институт внедрят «двойные дипломы»

Казань, , 16:45 — REGNUM Приволжский федеральный университет и Самаркандский институт экономики и сервиса планируют реализовывать совместные образовательные программы в формате «двойного диплома», сообщает 24 июля издание «Подробно.uz».

19 июля в Казань прибыла делегация Самаркандского института во главе с ректором Мухиддином Пулатовым. Для реализации совместной образовательной программы учащиеся двух вузов получат доступ к онлайн-курсам. Кроме того, старшекурсники из Узбекистана смогут пройти обучение в Приволжском университете.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила, что в 2018/2019 учебном году Россия увеличит количество квот на поступление абитуриентов из Узбекистана. В 2017/2018 учебном году в вузы России поступили 8430 граждан Узбекистана.

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