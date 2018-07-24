«Перлы» из Twitter Трампа выпустили отдельной книгой

Вашингтон, , 18:06 — REGNUM Создатели американской сатирической программы The Daily Show объявили о старте предпродаж книги «Президентская библиотека твитов Дональда Трампа». Издание стало бумажной версией шуточной выставки с записями американского лидера, которую авторы программы организовали летом прошлого года.

В книгу вошли самые популярные «перлы» из Twitter Трампа, среди которых оказалась серия записей про ставший мемом covfefe: в мае 2017 года президент США опубликовал сообщение, заканчивающееся словом covfefe, которого нет в английском языке.

«Несмотря на постоянное негативное давление covfefe».

Пользователи пришли к выводу, что Трамп допустил опечатку. Через некоторое время он удалил твит, после чего опубликовал новое сообщение. В нём президент предложил подписчикам угадать, что может означать нашумевшее слово. Его истинное значение так и не удалось разгадать, однако covfefe завоевало такую популярнность, что в Twitter появился аккаунт этого слова. Некоторые пользователи даже стали делать принты и автомобильные номера со словом covfefe, а также регистрировать домены с таким адресом.

В подборку вошла и нашумевшая серия твитов Трампа, в которой он оскорбил актрису Кристен Стюарт. Еще в 2012 году будущий президент США написал в своём микроблоге, что актёр Роберт Паттинсон не должен возвращаться к Стюарт. По его мнению, девушка «обманула его, как собаку, и сделает это снова». Эти записи получили новую популярность в январе 2017 года, когда Трамп занял пост президента США. Встав на защиту Хиллари Клинтон, Кристен Стюарт решила напомнить журналистам об оскорбительных высказываниях новоиспеченного главы государства.

Еще один непрошеный совет по поводу отношений получила другая звездная пара — Кэти Перри и ее муж.

«Кэти, какого черта ты думала, когда вышла за этого неудачника Расселла Брэнда? У этого парня ничего нет, это пустая трата времени!» — заключил в том же 2012 году Трамп.

Такое поведение злило пользователей Twitter, о чём они не забывали сообщить Трампу в комментариях к записям. Впрочем, у будущего президента был ответ и на эти выпады.

«Извините, неудачники и ненавистники, но у меня один из самых высоких IQ, и вы все это знаете. Пожалуйста, не чувствуйте себя такими тупыми и неуверенными, это не ваша вина», — писал Трамп в 2013 году.

Помимо «шедевров» из микроблога американского лидера, в каталоге будет представлен анализ записей и комментарий сценаристов The Daily Show. Введение к книге писал ведущий программы Тревор Ноа, а предисловие — биограф Джон Мичем. «Президентскую библиотеку твитов» можно предзаказать на Amazon — $14 за электронную версию и $17,5 за версию в твёрдой обложке. Официальные продажи книги стартуют только 31 июля, однако, как сообщают, в Walmart тираж уже разобрали.

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