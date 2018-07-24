20 военных кораблей увидят североморцы в День ВМФ

Североморск, Мурманская область, , 16:33 — REGNUM 20 кораблей и подводных лодок и судов обеспечения Северного флота примут участие в североморском параде в День ВМФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

В списке участников парада: тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Айсерб», малый противолодочный корабль «Юнга», тральщики «Владимир Гуманенко» и «Коломна».

Добавим, что корабли Северного флота будут также задействованы в главном военно-морском параде в Кронштадте. В их числе: крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», а также фрегат «Адмирал Горшков»

Напомним, Североморск — главная база Северного флота ВМФ России. Основу современного Северного флота составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли.