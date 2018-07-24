Из-за долгов по коммуналке за границу не пустили 3,5 тыс. новосибирцев

Новосибирск, , 16:32 — REGNUM Новосибирцам-должникам по оплате за тепло и горячую воду ограничили выезд за границу. Под временный запрет попали почти 3,5 тысячи потребителей Новосибирской области, об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

«Судебное решение, как правило, застаёт неплательщиков врасплох — о том, что приставы-исполнители «обрезали им крылья», должники нередко узнают уже в аэропорту. После этого большинство нарушителей платёжной дисциплины стремятся избавиться от долга как можно быстрее», — отметили в СГК.

По мнению начальника отдела по работе с исполнительным производством Новосибирского филиала «Сибирской теплосбытовой компании» (СТК, входит в Сибирскую генерирующую компанию — прим. ИА REGNUM ) Рушании Замятиной, в период летних отпусков временное ограничение на выезд в отношении недобросовестных плательщиков — весьма эффективная мера воздействия.

В то же время в СТК подчёркивают, что прежде чем пойти на крайние меры ресурсоснабжающая организация стремиться решить вопрос мирным путем: от звонка-напоминания до рассрочки платежа, в случае, если потребитель оказался в непростой жизненной ситуации и не может оплатить весь долг сразу.

Отметим, что СГК работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Хакасии и Тува. На долю станций компании приходитсяоколо 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.