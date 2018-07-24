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В Краснодаре дольщики перекрывают улицы

Общество

И обещают митинг на федеральной трассе

В Краснодаре дольщики перекрывают улицы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Долевое строительство

Краснодар, 24 июля 2018, 16:30 — REGNUM  Движение на улице Уральской в Краснодаре было на несколько минут перекрыто утром 24 июля дольщиками краснодарского ЖК «Форт Карасун» (улица Сормовская, 38).

Люди вышли на акцию протеста после того, как один из литеров жилого комплекса был отключен от энергоснабжения — причиной стали долги застройщика перед энергетиками. Между тем, в доме уже проживают 50 семей, которые не имеют другого жилья. Кроме того, пишет «Новая Кубань», еще одну позицию застройщик не может сдать вот уже три года.

Дольщики, между тем, в отчаянии пытаются привлечь внимание властей к своей проблеме и обещают в ближайшее время перекрыть трассу М4 «Дон».

По информации телеканала «Краснодар», литер 2.2 жилищного комплекса, о котором идет речь, достроен. Но пока не сдан в эксплуатацию. Долгострой же литер 2.3 готов на 85%, сдать его обещали к августу, но, судя по всему, обещания застройщик выполнить не сумеет.

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Проблемы долевого строительства жилья
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