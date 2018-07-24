Советник президента России Вениамин Яковлев умер в возрасте 86 лет

Москва, , 16:27 — REGNUM Советник президент Российской Федерации, сопредседатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук Вениамин Яковлев скончался в возрасте 86 лет. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба Ассоциации юристов России.

Яковлев скончался после продолжительной болезни.

В период с 1989 по 1991 год Яковлев был министром юстиции СССР. Одновременно с этим с 1990 по 1991 год он был главным государственным арбитром СССР и председателем Высшего арбитражного суда СССР.

В самом конце 1991 года он занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР.

В 1992 году Яковлев возглавил Высший Арбитражный суд России. 31 января 2005 года он стал советником президента России. Эту должность он занимал до последних дней жизни.

Кроме того, Яковлев был сопредседателем Ассоциации юристов России, доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН. Ему было присвоено почётное звание заслуженный юрист РСФСР. Также Яковлев был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».