Законопроект о сносе самостроя прошел II чтение Госдумы

Москва, , 16:21 — REGNUM Законопроект о самовольных постройках Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Сейчас самовольная постройка должна быть снесена в течение определенного срока — от 3 месяцев до 1 года. После принятия законопроекта у правообладателя появится возможность привести самовольную постройку в соответствие с установленными требованиями — на это отводится срок от 6 месяцев до 3 лет. В результате на такую постройку может быть оформлено право собственности, отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Уточнен вид решения, принимаемого судом или органом местного самоуправления в отношении самовольной постройки. Так, решение о сносе принимается, если постройку невозможно привести в соответствие с установленными требованиями. А также решение о сносе или приведении в соответствие с установленными требованиями — если можно исправить. В этом случае выбор остается за владельцем земельного участка — он либо сносит объект, либо приводит его в соответствие.

В порядке сноса самовольных построек сужаются полномочия органов местного самоуправления и повышаются гарантии судебной защиты граждан, указал Крашенинников.

Прописывается, что самовольная постройка может быть снесена только в судебном порядке, а не по решению органа местного самоуправления в следующих случаях: если право собственности на постройку зарегистрировано в ЕГРН; если постройка является жилым домом, в том числе многоквартирным, садовым домом; если постройка создана до вступления в силу Градостроительного кодекса 1998 года (14 мая 1998 года), Земельного кодекса (30 октября 2001 года) и отсутствуют необходимые документы на объект, на землю.

Кроме того, для усиления защиты права частной собственности и гарантий права на судебную защиту, ко второму чтению были ограничены случаи, в которых может применяться административный снос. В дополнение к существующим запретам для органов МСУ вводится запрет на административный снос на частных землях. Единственное исключение — если сохранение самовольного строения, возведенного на частной земле, создает угрозу жизни и здоровью граждан, пояснил Крашенинников.

По «дачной амнистии»

Ко второму чтению введены дополнительные гарантии от сноса тем, кто оформил права на объект по «дачной амнистии». Для тех лиц, у которых жилье зарегистрировано в ЕГРН, в том числе по «дачной амнистии» — признание постройки «самовольной» не допускается, если у собственника объекта есть права на землю и объект соответствует необходимым для строительства параметрам (не нарушает предельно допустимые параметры строительства, установленные федеральными законами).

То есть при отсутствии разрешения на строительство или при нахождении в зоне с особыми условиями объект не может быть признан «самовольным», пояснил Крашенинников.

Если режим зоны не допускает нахождение такого объекта, то он может быть снесен, но не как самовольная постройка, а с возмещением убытков.

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