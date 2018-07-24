В Россию можно будет приезжать без виз по паспорту болельщика

Москва, , 16:10 — REGNUM Законопроект о многократном безвизовом въезде в РФ по Fan ID Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Предлагается продлить до 31 декабря 2018 года порядок въезда в Российскую Федерацию, не требующий получения визы, для иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших чемпионат мира по футболу FIFA 2018, на основании документа, удостоверяющего личность и персонифицированной карты зрителя — «паспорт болельщика».

Паспорта болельщиков получили около 2 млн человек (граждане РФ и иностранцы) из 195 государств, привел данные глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

«Примерно мы апеллируем примерно к 1 млн туристов», — добавил парламентарий.

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