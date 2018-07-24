Разоблачение: Гости выставки «Сделано в США» ели столовым серебром из КНР

Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Организаторы мероприятия, посвященного произведенной в США продукции Made in America Product Showcase, использовали, по некоторой информации, столовые приборы, сделанные в Китае, сообщает американское издание The Hill.

С разоблачительной информацией выступил президент компании Sherrill Manufacturing Мэтт Робертс, которая производит столовые приборы в США. По его словам, Белый дом использовал вместо американских приборов импортированные из Китая компанией Oneida Ltd.

Сделать это открытие ему, участнику выставки, удалось благодаря члену Палаты представителей США Клаудии Тенни, которая показала ему одну из ложек с официального приема по случаю мероприятия. Член Республиканской партии Тенни попросила его разобрать производителя этого столового прибора и где он был произведен. После внимательного изучения Робертс пришел к выводу, что она сделана в Китае.

«Тут написано Oneida Ltd, — указал он. — Она сделана в Китае».

При этом Тенни уже неоднократно обращала внимание Белого дома на необходимость закупить произведенное в США столовое серебро. В этом ее даже поддерживает сенатор-демократ Чак Шумер.

Напомним, выставка Made in America Product Showcase прошла 23 июля в Саду Жаклин Кеннеди, расположенном в Белом доме в Вашингтоне. На ней была представлена продукция из всех 50 штатов страны. Ее инициатором стал лично президент Трамп, одним из предвыборных обещаний которого стало возвращение рабочих мест в США.

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