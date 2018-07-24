Издевательство? На оренбургском участке госграницы огромные пробки

Оренбург, , 15:59 — REGNUM Депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов, что называется на своей шкуре испытал «все прелести» пересечения оренбургского-казахстанского участка границы через международный автомобильный пункт пропуска «Сагарчин». Возвращение из Казахстана в Оренбуржье было длительным и возмутительным, что вылилось в жалобу губернатору.

По словам Владимира Фролова, он вместе с другими депутатами регионального парламента был приглашён на VII Международный фестиваль авторской песни «Степной Аккорд», посвящённый 20-летию Астаны и 15-летию актюбинского бардклуба «Рюкзак». Мероприятие проходило возле Актюбинска 20−22 июля. Если из Оренбургской области в Казахстан группа парламентариев следовала по зелёному коридору, и на процедуру пересечения госграницы ушло 45 минут, то возвращение было тягостным и длилось уже три часа.

Стоит отметить, что без условий зелёного коридора при пересечении госграницы на пути из Оренбуржья в Казахстан политикам пришлось бы стоять в очереди, протяжённость которой, по оценке Фролова, составляла около 800 метров.

«Очень странно, что при строительстве новой автомобильной дороги на участке Акбулак — Сагарчин — КПП пограничной службы не было построено расширительного участка в 3−4 полосы движения: отдельно — для грузового транспорта, отдельно — для автобусов и отдельно — для легковых автомобилей. Так сделано на казахстанской стороне границы, что обеспечивает более ускоренную по времени возможность пересечения границы. Но самое возмутительное то, что именно из-за неудовлетворительной организации порядка проведения паспортного и таможенного контроля «в одно окно» на российском посту погранслужбы идет общая задержка транспорта при пересечении границы в обоих направлениях», — подчеркнул депутат.

Люди вынуждены часами под палящим солнцем стоять в огромной очереди в ожидании прохождения пограндосмотра. По словам Владимира Фролова, все, с кем ему удалось пообщаться в очереди, указали на неудовлетворительное состояние организации прохождения российско-казахстанской границы через пограничный пункт «Сагарчин». Ряд водителей грузовиков признались, что вынуждены пользоваться другим пунктом пропуска, хоть и приходиться ехать по разрушенной дороге от Актюбинска до Орска (150 км), чтобы избежать пересечения границы через МАПП «Сагарчин».

"Всё, что происходит сегодня на российско-казахстанской границе в районе пограничного пункта пропуска «Сагарчин» можно назвать только словами «издевательство над людьми», — считает Владимир Фролов.

Между тем Оренбуржье имеет положительный опыт организации пограничного контроля на пунктах пропуска, например, на пограничном пункте «Илек» три полосы движения, и на каждой ведется паспортный и таможенный контроль, что обеспечивает быстрое пересечение границы.

Стоит отметить, что МАПП «Сагарчин» не первый раз подвергается критике. Напомним, в 2016 году регион посетил президент России Владимир Путин. На встрече с ним предприниматели пожаловались на ужасную дорогу от Акбулака до МАПП «Сагарчин», вернее, отсутствие дороги. После этого появилось финансирование дорожных работ и началось обустройство трассы. Также неоднократно говорилось о том, что МАПП «Сагарчин» нуждается в реконструкции.

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