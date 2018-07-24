Патриарх Кирилл надеется в будущем посетить Киев

Москва, , 15:40 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду посетить Киев в ближайшем будущем, чтобы встретиться с многочисленной паствой Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков на пресс-конференции.

Священник Волков отметил, что сердце предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) скорбит из-за невозможности в последние годы отметить праздник Крещения Руси в Киеве.

По его словам, патриарх Кирилл уверен в том, что в будущем сможет приехать в Киеве.

Напомним, Крещение Руси связывают с принятием христианства и провозглашением его в качестве государственной религии князем Владимиром в 988 году.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Также украинский лидер выразил уверенность, что именно тогда была создана украинская церковь.

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