В петербургских Песках поставили песочницу без песка

Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM В историческом районе Пески в центре Санкт-Петербурга муниципальные чиновники установили детскую площадку взамен ранее демонтированной. При этом в песочнице нет песка, а оборудование площадки, которое обошлось местному бюджету почти в пять миллионов рублей, можно было купить за гораздо меньшие деньги. Общественные активисты пожаловались в прокуратуру. Надзорное ведомство уже начало проверку.

Как сообщили 24 июля в движении «Красивый Петербург», детская площадка на пересечении Дегтярной и 6-й Советской улиц (МО «Смольнинское») была демонтирована еще несколько лет назад. Жители потребовали вернуть место для игр детей, в итоге муниципалы минувшей зимой восстановили детскую площадку.

Однако местные активисты обнаружили, что песок в новой песочнице до сих пор не появился, и обратились к документам муниципальной закупки. В них сказано, что стоимость всей площадки составила 4 млн 977 тыс. 502 рубля, и только песочница обошлась в 353 тыс. рублей.

«Если полистать веб-сайты поставщиков, то несложно понять, что новая песочница вместе с установкой стоит на порядок дешевле, а полностью модернизированную площадку можно купить за половину стоимости песочницы», — отмечают в «Красивом Петербурге».

Общественники направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить эту закупку на предмет коррупции.

Прокуратура Центрального района организовала проверку информации об установке дорогостоящей песочницы, сообщили 24 июля в городской прокуратуре."Прокуроры проверят условия заключения контракта на установку этого оборудования и его фактическое исполнение», — отметили в надзорном ведомстве. По результатам проверки будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования.